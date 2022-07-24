الأهلي يمحي أحزان القمة بفوز مستحق على الجونة.. (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي، فوزا مستحقا على الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، في الدقيقتين 73، و78.

وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وجاء تشكيل الأهلي ضد الجونة كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد، ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأفشة وعمرو السولية في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسام حسن في الهجوم.