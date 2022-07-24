شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحلق في صدارة الدوري بـ60 نقطة بعد الفوز على سموحة 2/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مهما وصعبا على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ26 للدورى، ليظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 39، جمعها من 26 مباراة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.

أحرز أهداف المباراة كل من: أحمد سيد زيزو في الدقيقة 34، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 47، ليحلق الزمالك في صدارة الدورى منفردا.

نشط لاعبو سموحة منذ بداية المباراة أملا في إحراز هدف مبكر، إلا أن دفاع الزمالك المنظم حال دون إحراز أهداف في مرماه، فيما حاول لاعبو الزمالك السيطرة على أحداث الشوط من خلال اللعب علي الأطراف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

أخطر هجمات الزمالك في المباراة عن طريق أحمد سيد زيزو الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم وتخرج دون إحراز الزمالك هدف التقدم، في المقابل انكمش فريق سموحة والتزم بالدفاع مع الاعتماد علي الهجمات المرتدة ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 34 ينجح أحمد سيد زيزو من إحراز هدف التقدم عن طريق تسديدة قوية على يسار عمر صلاح حارس مرمى سموحة، معلنا تقدم الزمالك.

بعد الهدف حاول لاعبو سموحة ادراك التعادل ولكن دون خطورة حقيقية علي مرمي محمد عواد لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني بهدف مباغت من سيف الدين الجزيري الذي تسلم الكرة قبل منتصف الملعب في الدقيقة 47 وقام بمجهود فردي بالمرور من 2 مدافعين وانفرد بعمر صلاح، ليضعها بقوة على يساره معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2/0 للزمالك بعد مرور 60 دقيقة .

عقب الهدف الثاني هدأت المباراة تماما وسيطر لاعبو الزمالك على أحداث المباراة، بعدما فرض البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، أسلوب لعبه من حيث امتلاك الكرة وإغلاق المساحات علي لاعبي سموحة لمنعهم من العودة للمباراة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.