شكرا لقرائتكم خبر عن طرد عبد الكبير الوادى لاعب سموحة أمام الزمالك بعد تدخل الـ"VAR".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر الحكم محمود عاشور البطاقة الحمراء لـ عبد الكبير الوادى، لاعب سموحة، بعد تدخل قوى مع حمزة المثلوثى، ظهير الزمالك، فى الدقيقة 64 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد عبد الغني - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد زيزو - سيد عبد الله " نيمار"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " اوباما".

بينما يضم تشكيل سموحة كلا من :

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد عبد الحكم – رجب نبيل

الوسط: أحمد رمضان "بيكهام" – أبو بكر محمد - شريف رضا – مصطفى الخواجة – محمد كناريا - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان حمدي

دكة البدلاء: حسن تيمور – محمد عبد العاطي – أليا سيلا – محمد شكري – فهد جمعة – أحمد جمال – أحمد عيد – علي الملواني – إسماعيل أشرف

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدفا، واستقبلت شباكه 32 هدفا.



















































