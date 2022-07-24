شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الجزيري يزيد أوجاع سموحة بالهدف الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسموحة بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 34، وسيف الدين الجزيري 47 من عمر مباراة الفريقين، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد القاهرة، بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

نشط لاعبو سموحة منذ بداية المباراة أملا في إحراز هدف مبكر، إلا أن دفاع الزمالك المنظم حال دون إحراز أهداف في مرماه، فيما حاول لاعبو الزمالك السيطرة على أحداث الشوط من خلال اللعب على الأطراف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

أخطر هجمات الزمالك في المباراة عن طريق أحمد سيد زيزو الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم وتخرج دون إحراز الزمالك هدف التقدم، في المقابل انكمش فريق سموحة والتزم بالدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 34 ينجح أحمد سيد زيزو من إحراز هدف التقدم عن طريق تسديدة قوية على يسار عمر صلاح حارس مرمي سموحة، معلنا تقدم الزمالك.

بعد الهدف حاول لاعبو سموحة ادراك التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد عواد لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني بهدف مباغت من سيف الدين الجزيري الذي تسلم الكرة قبل منتصف الملعب في الدقيقة 47 وقام بمجهود فردي بالمرور من 2 مدافعين وانفرد بعمر صلاح ليضعها بقوة على يساره معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني، لتصبح النتيجة 2/0 للزمالك بعد مرور 60 دقيقة .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد عبد الغني - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد زيزو - سيد عبد الله " نيمار"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ويوسف إبراهيم "أوباما".

فيما بدأ فريق سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد عبد الحكم – رجب نبيل

الوسط: أحمد رمضان "بيكهام" – أبو بكر محمد - شريف رضا – مصطفى الخواجة – محمد كناريا - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان حمدي

دكة البدلاء: حسن تيمور – محمد عبد العاطي – أليا سيلا – محمد شكري – فهد جمعة – أحمد جمال – أحمد عيد – علي الملواني – إسماعيل أشرف

دخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدفا، واستقبلت شباكه 32 هدفا.



















































