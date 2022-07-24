شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد يتوج بدوري التنس مرحلة 16 سنة ناشئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق 16 سنة ناشئين للتنس الأرضي بدورى الأندية بجدارة واستحقاق عقب تفوقه فى نهائى البطولة على فريق سماش بملاعب نادى التوفيقية، ليكمل سلسلة الانتصارات بالبطولة والتى بدأها بالفوز على فرق الشمس وصيد أكتوبر وسماش بالدور الأول، ثم تفوق على طنطا فى الدور ربع النهائى قبل أن يتخطى وادى دجلة في نصف النهائي ويفوز على سماش بنهائي البطولة.

وشهد ختام البطولة حضور الدكتور أشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وهانى عزت أمين الصندوق، والمهندس عمرو الصادق نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية.

ضمت قائمة لاعبي الصيد كلا من: أحمد منصف ، على حاتم ، عمر احمد ، ياسين رامى ، ياسين باسم ، عبد الله طارق ، سفيان وليد ، حسن شمس ، عمر القاضى، حسين تيمور ، والجهاز الفنى والإدارى المدير الفنى كابتن محمد موسى ، مساعد المدير الفنى عادل السيد ، مدربين شريف العسيلى وكابتن حسن يوسف و وليد محمد و عمرو خليفة و حسن أبو جبل ، اداريين و سماحة إبراهيم و محمود بلال.