شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف عبد المنعم والسولية من إصابتيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف ثنائي الفريق الأحمر محمد عبد المنعم وعمرو السولية، بعد إصابتيهما خلال مباراة الأهلي ضد الجونة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي، إن محمد عبد المنعم شعر ببعض الآلام لكنها بسيطة، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات القادمة بدءا من لقاء المقاصة، مشيرا إلى أن عمرو السولية تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية وسيخضع للأشعة لتحديد حجم الإصابة.

وعاد فريق الأهلي لسكة الانتصارات بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، وبهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.