ناصر عباس: حالات تحكيمية مثيرة فى لقاء الأهلى والجونة

القاهرة - سامية سيد -

المباراة: الأهلى * الجونة

المسابقة: الدورى العام الأسبوع السادس والعشرون

النتيجة: هدفان دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: إبراهيم نور الدين

مساعد أول: هشام الدسوقى

مساعد ثان: عماد العقاد

حكم رابع: محمد يوسف

حكام الـVAR: وائل فرحان، محمد عزازى

فى مباراة سهلة تحكيميا شهدت مواقف كثيرة وتواصلا بين حكام الساحة والـvar لاختلاف التقدير لمعايير اللعبات بين الحكم والـVAR، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 29 من الشوط الأول ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى لم تحتسب نتيجة الدفع الواضح من لاعب الجونة للاعب الأهلى حسام حسن، الحكم يشير باستمرار اللعب والـVAR لم يتدخل باستدعاء الحكم وكان يجب على الـVAR التدخل فى هذه الحالة.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 53 هدف لصالح الأهلى والمساعد الثانى يشير إلى تسلل والقرار صحيح نتيجة تداخل لاعب الأهلي مع حارس المرمى لحظة لعب الكرة.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 75 ركلة جزاء لم تحتسب لم يشر إليها الحكم نتيجة لمسة اليد الواضحة من مدافع الجونة، الـVAR يستدعى الحكم للمشاهده ثم يعود ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلى.

العقوبات الانضباطية: لم ينذر الحكم لاعب الجونة محمد عبد الجواد فى الدقيقة 19 نتيجة الدهس foot on foot ثم عاد وأشهر له البطاقة الصفراء فى الدقيقة 35 وكان يجب طرده فى هذه الحالة.

الحكام المساعدون: تعاون الحكام المساعدون بشكل جيد مع حكم الساحة

حكام الـVAR: كان يجب أن يتدخل فى ركلة الجزاء الأولى لصالح لاعب الأهلي حسام حسن نتيجة الدفع، وتدخل جيد فى ركلة الجزاء المحتسبة فى الدقيقة 75.