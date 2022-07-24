شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضى لـ بيراميدز: نقاط الإسماعيلى "غالية" نحو المنافسة على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي برباعية نظيفة، مؤكدا أن الانتصار خارج الأرض مهم للغاية، وثلاث نقاط غالية من أجل مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدوري.

وقال المدير الرياضي لنادي بيراميدز، في تصريحات له، إن بيراميدز قدم أفضل مبارياته واستمرارية لما قدمه الفريق في مباراة الأهلي والانتصار الأخير، مشيرا إلى أن مواصلة الانتصارات مهم للغاية، خاصة أن كل نقطة غالية نحو المنافسة على اللقب.

وأضاف أن لاعبي بيراميدز لا يحتاجون كلمات لتحفيزهم؛ لأنهم يعلمون جيدا الهدف المنشود وضرورة الفوز في المرحلة المقبلة، خاصة أن الكل يعلم أهمية الانتصارات والثلاث نقاط، مشددا على أن مباراة الزمالك طلب النادي إقامتها بحكام أجانب نظرا لحساسيتها وأهميتها والفريق هدفه مواصلة المسيرة نحو الاستمرار في المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.