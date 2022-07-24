شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: نركز على المباريات المقبلة للمنافسة على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالفوز الكبير الذي حققه على حساب الإسماعيلي برباعية، مشددًا على أن أهمية الانتصار أنه جاء على فريق كبير وخارج الأرض، وكذلك صنع الفريق الكثير من الفرص، ولم يستقبل أي أهداف وهو أمر مهم للغاية.

أشار إلى أنه من الضروري العمل سريعا بعد مباراة الإسماعيلي والتركيز في المواجهات المقبلة، والفريق أمامه مواجهة صعبة أمام البنك الأهلي في الجولة المقبلة، ومن الضروري الفوز بها وهناك 8 مباريات متوالية لابد من الفوز بها دون النظر لنتائج باقي المنافسين في الدوري لأن الفوز وحده سيمنح الفريق المنافسة في النهاية.

أكد أنه سعيد بأداء اللاعبين وتركيزهم الكبير في لقاء الإسماعيلي والتسجيل من الفرص التي أتيحت خاصة وأن بعض المباريات كانت العديد من الفرص تضيع وسعيد للغاية بأن اللاعبين يتطورون من مباراة لأخرى، والفريق يعلم جيدا أنه من المهم مواصلة مسيرة الفوز والانتصارات وكل نقطة لها ثمنها ولابد من الفوز بها حتى آخر لحظة في الدوري.

شدد على أن الشوط الأول قدمه بيراميدز بشكل مثالي وكان بإمكانه إنهائه بأكثر من ٣ أهداف ومع الاطمئنان تراجع الأداء بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن عدم استقبال أهداف هو أمر غاية في الأهمية.