شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. القائم يحرم زيزو من هدف التقدم أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسموحة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد القاهرة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

نشط لاعبو سموحة منذ بداية المباراة أملا في إحراز هدف مبكر، إلا أن دفاع الزمالك منظم حال دون إحراز أهداف في مرماه، فيما حاول لاعبو الزمالك السيطرة علي أحداث الشوط من خلال اللعب علي الأطراف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

أخطر هجمات الزمالك في المباراة عن طريق أحمد سيد زيزو الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم وتخرج دون إحراز الزمالك هدف التقدم، في المقابل انكمش فريق سموحة والتزم بالدفاع مع الاعتماد علي الهجمات المرتدة ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد عبد الغني - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد زيزو - سيد عبد الله " نيمار"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " اوباما".

فيما بدأ فريق سموحة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد عبد الحكم – رجب نبيل

الوسط: أحمد رمضان "بيكهام" – أبو بكر محمد - شريف رضا – مصطفى الخواجة – محمد كناريا - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان حمدي

دكة البدلاء: حسن تيمور – محمد عبد العاطي – أليا سيلا – محمد شكري – فهد جمعة – أحمد جمال – أحمد عيد – علي الملواني – إسماعيل أشرف

دخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدف، واستقبلت شباكه 32 هدف.















































































































