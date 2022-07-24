شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهاجم الزمالك بـ مروان حمدى والوادى فى الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة 26 للدوري المصري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد عبد الحكم – رجب نبيل

الوسط: أحمد رمضان "بيكهام" – أبو بكر محمد - شريف رضا – مصطفى الخواجة – محمد كناريا - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان حمدي

دكة البدلاء: حسن تيمور – محمد عبد العاطي – أليا سيلا – محمد شكري – فهد جمعة – أحمد جمال – أحمد عيد – علي الملواني – إسماعيل أشرف

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدفا، واستقبلت شباكه 32 هدفا.















































































































