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ناجلسمان: لدي توقعات كبيرة بشأن تيل

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- بواسطة أيمن الوشواش - لدى المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جوليان ناجلسمان توقعات كبيرة بشأن الصفقة الجديدة المحتملة ماثيس تيل، ولكنه يريد أن يمنح اللاعب البالغ من العمر 17 عاما الوقت للتطور.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ستاد رين لضم لاعب المنتخب الفرنسي تحت 18 عاما. وسيوقع اللاعب على عقد مدته خمس سنوات وسيكلف النادي 30.6 مليون دولار.

وقال ناجلسمان «إنه لاعب صغير للغاية. يمكنه اللعب في عدة مراكز، هو سريع وقوي». مضيفا «يمكنه أن يصبح أحد أفضل المهاجمين».

وتابع «نحن نحاول البحث عن اللاعبين الصغار أصحاب المهارات الذين يمكننا تطويرهم للاعبين عالميين».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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