شكرا لقرائتكم خبر ناجلسمان: لدي توقعات كبيرة بشأن تيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدى المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جوليان ناجلسمان توقعات كبيرة بشأن الصفقة الجديدة المحتملة ماثيس تيل، ولكنه يريد أن يمنح اللاعب البالغ من العمر 17 عاما الوقت للتطور.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ستاد رين لضم لاعب المنتخب الفرنسي تحت 18 عاما. وسيوقع اللاعب على عقد مدته خمس سنوات وسيكلف النادي 30.6 مليون دولار.

وقال ناجلسمان «إنه لاعب صغير للغاية. يمكنه اللعب في عدة مراكز، هو سريع وقوي». مضيفا «يمكنه أن يصبح أحد أفضل المهاجمين».

وتابع «نحن نحاول البحث عن اللاعبين الصغار أصحاب المهارات الذين يمكننا تطويرهم للاعبين عالميين».