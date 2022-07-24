ناجلسمان: لدي توقعات كبيرة بشأن تيل

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ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ستاد رين لضم لاعب المنتخب الفرنسي تحت 18 عاما. وسيوقع اللاعب على عقد مدته خمس سنوات وسيكلف النادي 30.6 مليون دولار.وقال ناجلسمان «إنه لاعب صغير للغاية. يمكنه اللعب في عدة مراكز، هو سريع وقوي». مضيفا «يمكنه أن يصبح أحد أفضل المهاجمين».
وتابع «نحن نحاول البحث عن اللاعبين الصغار أصحاب المهارات الذين يمكننا تطويرهم للاعبين عالميين».
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