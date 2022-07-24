شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحرز فضية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث.. وكوريا تتوج بالذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد المنتخب الوطني للخماسي الحديث فضية تتابع الرجال في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة حاليا بالإسكندرية، خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وأحرز منتخب الوطني الميدالية الفضية، عقب حصوله على 1419 نقطة، ومثل منتخبنا الوطني البطلان إسلام حامد وأحمد حامد.

وتُوج المنتخب الكوري الجنوبي المكون من جينهوا جونج و جون وانجيت بالميدالية الذهبية عقب حصده لـ1427 نقطة، واحتل المنتخب التشيكي المكون من مانويل توما و فيليب هوسكا المركز الثالث برصيد 1408 نقاط.

وتقام منافسات التتابع للسيدات غدا وتشارك مصر بفريق مكون من هايدي عادل وأميرة قنديل.

وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة 43 دولة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة بـ11 لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

يذكر أن جدول منافسات البطولة يضم مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.