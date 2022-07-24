شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يصل للمساهمة بالهدف الـ100 مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل علي معلول، ظهير النادي الأهلي، للمساهمة رقم 100 تهديفيا طوال مشواره مع النادي الأحمر والذي بدأ قبل خمسة مواسم، وذلك حينما وقّع على هدف الأهلى الثاني في مرمى الجونة من ضربة جزاء.

معلول سجل 38 هدفا وصنع 62 هدفا للنادي الأهلي منذ انضمامه، وهو أعلى ثالث لاعب صناعة للأهداف مع الأهلي في الألفية الجديدة بعد أحمد فتحي صاحب الـ63 أسيست، وعبد الله السعيد صاحب الـ68 أسيست.

سجل علي معلول، لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك الجونة فى الدقيقة 78 من ركلة جزاء بالمباراة المقامة حاليًا بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى، باستاد الأهلى والسلام.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد، ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأفشة وعمرو السولية في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسام حسن في الهجوم.