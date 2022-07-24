شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدورى على استاد الإسماعيلية، ليصبح رصيد بيراميدز 56 نقطة محتلا بها المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما يظل الإسماعيلي يعاني برصيد 26 نقطة.

أحرز أهداف بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 6 ورمضان صبحي هدفين في الدقيقتين 34 و38 ومحمود صابر في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بتقدم بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها كل من: عبد الله السعيد في الدقيقة 6 ورمضان صبحي هدفين في الدقيقتين 34 و38 من عمر المباراة المقامة على استاد الإسماعيلية، في اليوم الأخير ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ظهر الإسماعيلي في حالة انهيار تام منذ بداية المباراة وسيطر لاعبو بيراميدز علي كل أحداث الشوط الأول، ونجح لاعبوه في إحراز 3 أهداف عن طريق عبد الله السعيد من تسديدة صاروخية في الدقيقة 6 ، ورمضان صبحي من تسديدة أيضًا في الدقيقة 34، والهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 37 ويهدر رمضان صبحي نفسه الهدف الرابع بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول لينتهي بتقدم بيراميدز بثلاثية نظيفة.

فيما جاء الشوط الثاني متوسطا من جانب الفريقين، بعدما اطمأن بيراميدز لنتيجة المباراة، وينجح محمود صابر في احراز الهدف الرابع في الدقيقة 79 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء معلنا فوز بيراميدز بنتيجة ثقيلة وهي رباعية نظيفة.