شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد توازنه ويهزم الجونة بثنائية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الأهلي لسكة الانتصارات بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، وبهده النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

بدأ الأهلي المباراة بتصويبة قوية من حمدي فتحي في الدقيقة الثانية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر، واستمر الفريق الأحمر في السيطرة على مجريات المباراة مستغلا تحرير الظهيرين كريم فؤاد وعلي معلول بعد اللعب بطريقة 3 / 4 / 3، بحيث يلعب الثلاثي ربيعة وياسر ومحمد عبد المنعم كثلاثي دفاعي.

تمركز اللعب في وسط ملعب الجونة واعتمد لاعبو الأهلي على الاستحواذ أطول وقت على الكرة ومحاولة الاعتماد على الاختراق من العمق والأطراف، في الوقت الذي اعتمد فيه لاعبي الجونة على دفاع المنطقة.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 20 نتيجة عرقلة حسام حسن من محمد عبد الجواد، ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن حولها عماد السيد إلى ركنية، ووصلت الركنية من علي معلول إلى رأس رامي ربيعة ولكن سددها أعلى العارضة.

وسدد كريم طارق تسديدة مباغتة من على حدود منطقة جزاء الأهلي ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي، وتحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 25 لعبها أفشة ووصلت إلى رأس محمد عبد المنعم الذي لعبها بصورة جيدة قبل أن يبعدها دفاع الجونة.

وهدد أفشة مرمى الجونة بتصويبة أرضية في الدقيقة 37 من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لعماد السيد، وسدد حسام حسن تصويبة بارعة داخل منطقة الجونة ولكن تصدى لها ببراعة عماد السيد.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة جزاء الجونة نتيجة عرقلة حسام حسن من قبل محمد نجيب في الدقيقة 41، ولعبها معلول مباشرة على المرمى ولكنها ارتطمت بالحائط في طريقها إلى المرمى وتحولت إلى ركنية، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية جديدة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لعبها معلول ولكن لم يستغلها لاعبي الأهلي، واستمرت النتيجة بدون أهداف حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول أيمن أشرف بدلا من محمد عبد المنعم، فيما أهدر محمود شبراوي انفراد للجونة في الدقيقة 50 بعد تسلم الكرة في ظهر دفاع الأهلي ولكن سددها في يد الشناوي.

وسجل أحمد عبد القادر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 53 من مهارة عالية بعد مراوغة ثلاث لاعبين قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل وأشار حكم الفار بوجود حالة تسلل نتيجة تداخل حسام حسن في الكرة، وتعرض عمرو السولية لشد في العضلة الخلفية في الدقيقة 62.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 65 بنزول محمد هاني بدلا من عمرو السولية وصلاح محسن بدلا من كريم فؤاد، وصوب حمدي فتحي تسديدة قوية على مرمى الجونة في الدقيقة 68 عن طريق حمدي فتحي ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وأجر الجونة تغييرين في الدقيقة 71 بنزول شميلس بيكلي وناصر ناصر بدلا من خالد قمر ومحمود شبراوي.

وأحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 73 من رأسية متقنة على يمين عماد السيد بعد استقبال عرضية رائعة من علي معلول من ركلة حرة ثابتة بجوار قريبة من نقطة الركنية، وعاد إبراهيم نور الدين إلى تقنية الفار في الدقيقة 76 بعد استدعائه من قبل الفار نتيجة لمس الاكرة يد مدافع الجونة واحتسبها نور الدين ركلة جزاء.

وتقدم علي معلول لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 78 ، وهدد أحمد عبد القادر مرمى الجونة بتسديدة رائعة في الدقيقة 80 من تمريرة حسام حسن ولكن أبعدها عماد السيد بعيدا عن المرمى، واستمرت الخطورة للأهلي قبل أن يبعدها دفاع الفريق الساحلي.

وأجرى الأهلي تغييرا جديدا في الدقيقة 82 بنزول محمود وحيد بدلا من علي معلول لإراحة الظهير التونسي، فيما خرج حسام حسن في الدقيقة 84 وشارك بدلا منه وليد سليمان في تغيير الأهلي الخامس، فيما أجرى الجونة تغييرين في الدقيقة 86 بنزول اسلام عبد النعيم وأرنولد بدلا من كريم طارق ودانيال اديه.

وهدد سيف العجوز مرمى الأهلي بتصويبة قوية في الدقيقة 90 ولكنها ارتطمت بالعارضة وارتدت إلى داخل الملعب، وحصل الفريق الساحلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة نتيجة عرقلة إسلام عبد النعيم، ولعبها عمرو سعداوي ولكن أبعدها دفاع الأهلي، وضغط الجونة على دفاع الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ولكن لم يفشل في تعديل النتيجة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين والعودة لسكة الانتصارات.

وجاء تشكيل الأهلي ضد الجونة كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد، ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأفشة وعمرو السولية في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسام حسن في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء، علي لطفي وصلاح محسن ومحمود متولي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومحمود وحيد وميكيسوني ومحمد هاني ومحمد فخري.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي، عماد السيد في حراسة المرمى ، ومحمد عبد الجواد ومحمد نجيب ومحمود الجزار وعمرو سعداوي في الدفاع، دانيال اديه وسيف العجوز وإسلام محارب ومحمود شبراوي في الوسط، وكريم طارق وخالد قمر في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء، محمود الغرباوي وشميلس بيكلي وناصر ناصر وآلان واسيلام عبد النعيم وأحمد سالم صافي وطارق سامي وأرنوود وزعزع.



















































































