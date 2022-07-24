شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر يضيف الهدف الرابع لبيراميدز فى مرمى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمود صابر لاعب بيراميدز الهدف الرابع لفريقه في مرمى الإسماعيلي فى الدقيقة 79 من عمر مباراة الفريقين المقامة على استاد الإسماعيلية، في اليوم الأخير ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

في المقابل يحتل بيراميدز المركز الثاني بعدما فوزاً ثميناً على حساب الأهلي في الجولة 25 من عمر المسابقة، حيث تغلب على الفريق الأحمر بثنائية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 53 بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث بجدول المسابقة.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس مرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عصام صبحي ومحمد نصر وباهر المحمدي ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمد بيومي وعمر الوحش وحسن ياسين

أمامهم: عبدالرحمن مجدي وأحمد مدبولي

خط الهجوم: محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بن خماسه ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مصطفي ومحمد عبد السميع ومحمد عادل وخالد النبريصي، بينما خرج لأسباب فنية كمال السيد ومروان حمدي