شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الإصابات العضلية لغز فى الأهلى.. ولن نستطيع الحكم على سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أن هناك لغزًا كبيرًا فى الأهلى بسبب كثرة الإصابات العضلية التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وذلك قبل مواجهة الجونة فى بطولة الدورى.

وقال عماد متعب خلال تصريحات فى الاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سوبرتس": "الأهلى أمامه مباريات صعبة فى الدورى ولن نستطيع أن نحكم على سواريز سواء إيجابى ولا سلبي لأنه لسه ماسك الفريق وبيستكشف الفريق وسامى قمصان بيعاونه لكى يصل للهدف".



وأضاف متعب: "الخسارة واردة فى كرة القدم ولكن المهمة الأكبر على اللاعبين ولازم الجمهور يشوف قتال اللاعبين على تحقيق الفوز لأن الأهلى مينفعش يفضل يخسر كتير، واللاعبون لازم محدش يفكر فى نفسه والكل يفكر فى مصلحة الفريق ولازم اللاعبين تموت نفسها من أجل الفوز بالدورى".



وتابع: "الأهلى عنده مشكلة كبيرة وهى كثرة الإصابات العضلية فى الفريق باستثناء أكرم توفيق، وهناك لاعبين بيتمرنوا خارج الأهلى، ودا سبب كثرة الإصابات ولازم يكون فى تنسيق مع مدرب الفريق".



وقاد الأهلى في مباراة الجونة الماضية، ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد في أول ظهور له، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين".

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.