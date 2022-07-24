شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى يعود لتشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد فوزي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لحماية عرين فريقه خلال مواجهة اليوم ضد بيراميدز والمقرر إقامتها فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، فى إطار الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، قد أعلن تشكيلة فريقه التى شهدت عودة أيضًا محمد نصر بدلاً من محمد هاشم الذي يغيب عن اللقاء للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس مرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عصام صبحي ومحمد نصر وباهر المحمدي ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمد بيومي وعمر الوحش وحسن ياسين

أمامهم: عبدالرحمن مجدي وأحمد مدبولي

خط الهجوم: محمد الشامي

ويجلس على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بن خماسه ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مصطفي ومحمد عبد السميع ومحمد عادل وخالد النبريصي، بينما خرج لأسباب فنية كمال السيد ومروان حمدي