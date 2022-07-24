شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى ضد الجونة.. حسام حسن فى الهجوم وربيعة وفؤاد أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه في مباراته ضد الجونة مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي ضد الجونة من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد، ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأفشة وعمرو السولية في الوسط، وأحمد عبد القادر وحسام حسن في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء، علي لطفي وصلاح محسن ومحمود متولي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومحمود وحيد وميكيسوني ومحمد هاني ومحمد فخري.