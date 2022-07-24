شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وسموحة في الدوري قبل صدام الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع فريقا الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه المتعة والاثارة الكروية.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 25.

فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدف، واستقبلت شباكه 32 هدف.

يدير المباراة حكم الساحة محمود عاشور، إلى جانب المساعدين أحمد صلاح وأسامة السيد، والحكم الرابع جلال أحمد، وسيكون محمد قابيل حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه مصطفى عطية.