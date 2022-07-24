شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب الأهلي - السلام، استعدادًا لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على معاينة الملعب والاطمئنان على كل الترتيبات قبل بداية عمليات الإحماء.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلاً من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري.