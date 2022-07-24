شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. علاقة منتخب جامبيا بالعقارب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط العقرب بمنتخب جامبيا لكرة القدم، حيث يطلق على منتخب جامبيا لقب العقارب، فى ظل أن العقرب الأمبراطوري يمثل رمزا إلى جامبيا، كما أن العقرب الامبراطورى هو نوع من العقارب موطنه الرئيسى الغابات الممطرة.

ولم يسبق لمنتخب جامبيا التأهل إلى كأس العالم، بل شارك في كأس الأمم الأفريقية 2012 في الكاميرون لأول مرة فى تاريخه، ووصل إلى الدور ربع النهائي ، وكان المنتخب الجامبى يٌعرف باسم جامبيا البريطانية، وذلك حتى عام 1965 .

أعلى تصنيف وصل له منتخب جامبيا هو المركز الـ 65 وذلك عام 2009 ، بينما ادنى تصنيف وصل له منتخب العقارب عام 2017 ، بالوصول للمركز الـ 179.

أول مباراة دولية خاضها لاعبى جامبيا كانت عام 1953 امام سيراليون وانتهت بفوز العقارب 3/2 ، وكان أكبر فوز حققته جامبيا 6/0 امام ليسوتو عام 2002 ، و اكبر خسارة 8/0 امام غينيا 1972 .