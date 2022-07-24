شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مباراة جمعت الزمالك وسموحة قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، مواجهة صعبة عندما يلتقى مع سموحة في التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تكمن صعوبة المباراة على الفارس الأبيض في قيامها بعد وقت قليل جدًا من مواجهة الأهلى في نهائي كأس مصر، في اللقاء الذى أقيم يوم الخميس الماضى، مما يؤدى لإرهاق اللاعبين، فضلاً عن نشوة الانتصار والتتويج بالكأس التي حذر منها فيريرا، بخلاف الغيابات الهامة التي يعانى منها الفريق الأبيض، ورغبة سموحة في تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الأخيرة من البنك الأهلى.

23 مباراة جمعت الزمالك وسموحة حقق الفارس الأبيض 14 فوز مقابل ثلاثة انتصارات لسموحة وانتهت 6 لقاءات بالتعادل ، وسجل الزمالك 25 هدف وتلقت شباكه 15 هدف .

وتعد نتيجة 3-0 هي الأكبر في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة حيث فاز الأبيض على نظيره السكندري بثلاثية نظيفة في الدور الثاني لموسم 2010- 2011، وحملت الأهداف توقيع كل من أحمد جعفر وحسين ياسر وشيكابالا في المباراة التي أقيمت يوم 15 مايو 2011.