الامارات | مدرب منتخب مصر ينوي الاعتماد على الشباب والناشئين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر ينوي الاعتماد على الشباب والناشئين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، تقريرا شاملًا عن جميع لاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة.

وتولى فيتوريا رسميًا قيادة المنتخب المصري، حيث قدمه الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، قبل أن يسافر إلى البرتغال، على أن يعود مطلع آب/أغسطس المقبل لبدء مهام عمله.

وينتظر المدير الفني للمنتخب المصري خلال الأيام المقبلة جميع المعلومات المتعلقة بلاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة، وفي مقدمتها منتخبا الشباب والناشئين.

ويخوض منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" الذي يقوده المدير الفني محمود جابر منافسات كأس العرب للشباب، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، حيث تغلب 1 / صفر على نظيره العماني في افتتاح مشواره في البطولة، كما يتأهب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب وسط جماهيره العام المقبل، وهي البطولة ذاتها المؤهلة لكأس العالم للشباب.

أما منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006"، الذي يقوده المدير الفني محمد وهبة، فيستعد لخوض منافسات كأس العرب للناشئين التي تنطلق الشهر القادم بالأراضي الجزائرية، كما تأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين العام المقبل، بعد تتويجه بطلًا لدورة شمال أفريقيا على حساب منتخبات المغرب، تونس، الجزائر وليبيا على الترتيب.

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