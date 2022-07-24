أمير مرتضى يتحدث عن إساءة شيكابالا للأهلي وموقف الزمالك من التعاقد مع عبدالله السعيد ورمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، عن عدد من الموضوعات، منها حقيقة إساءة محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، قائد الفريق، للأهلي في الفيديو المنتشر عقب مباراة القمة، وحصول النادي على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف حمدي النقاز، لاعب الفريق السابق، وموقف النادي من التعاقد مع عبدالله السعيد، ورمضان صبحي، نجمي بيراميدز.

وأكد أمير مرتضى، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن "الفيديو المنتشر لإساءة شيكابالا لجماهير الأهلي "مفبرك"، المباراة كانت مذاعة جماهير الأهلي والزمالك لم تطلق هتافات مسيئة، وأشكر جماهير الفريقين، وبالتالي فشيكابالا لم يشارك في الإساءة للأهلي مع جماهير الزمالك، هو اتصل بي وقال لي إن هناك فيديو مفبرك منتشر على الإنترنت، وطلب من النادي أن يحقق في الأمر، ونحن سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الموقع الذي نشر هذا الفيديو".

وعن غياب رزاق سيسيه عن تدريبات الزمالك، أوضح أمير مرتضى: "سيسيه اتخذ قرارا عشوائيًا سيحاسب عليه، رحل ولم يقل لأحد أنه سيرحل، هو متغيب حتى الآن، ومن الوارد أن يعود في أي وقت، سنخطره بأنه متغيب عن التدريبات، وفي وقت معين سنتخذ ضده إجراءات قانونية، والزمالك سيحصل على حقه في هذا الأمر، كما حدث في قضية كهربا".

وعن قضية محمود عبدالمنعم "كهربا"، قال: "مستمرون حتى النهاية في قضية كهربا، اللاعب عرض جدولة الغرامة مرتين، ورفضنا طلبه، ننتظر سداد الغرامة تنفيذًا لحكم "فيفا"، نحن نادي غني لديه موارد مالية، ولا نحتاج لأموال، لكن هذه العقوبة أهميتها معنوية وليست مالية".

وأضاف المشرف على الكرة بنادي الزمالك: "أعتبر عبدالله السعيد لاعب سابق للزمالك، كانت رغبته ورغبتنا أن يلعب للزمالك لكن الظروف أبعدته، هو إضافة لأي فريق، لم نتحدث مع فيريرا حول إمكانية ضم السعيد، لكن من لا يحب أن يكون هذا اللاعب متواجدًا في فريقه؟".

وعن رمضان صبحي، علّق: "لا ننظر ما إذا كانت الصفقات سترضي الجماهير أم لا، المهم أن يحتاجه فيريرا في خطته، رمضان صبحي مرتبط بعقد مع بيراميدز في الوقت الحالي، ولم نتحدث معه أو مع ناديه، لكن عندما يكون متاحًا ونرى أنه يفيد الفريق، وتكون لديه رغبة في الانضمام إلينا، وقتها سيكون موجودًا بالفريق".

وكشف أمير: "حصلنا على حكم من فيفا يوم 8 يونيو يلزم حمدي النقاز برد مقدم التعاقد الذي كان حصل عليه من اللجنة السابقة، والبالغ 400 ألف دولار، ولم نعلن في وقت سابق عن حصولنا على هذا الحكم، فيفا أمهل اللاعب 45 يومًا، وهذه المهلة انتهت يوم الجمعة الماضي، وهذه واحدة من عدة قضايا للنادي ضد اللاعب، وبالتالي ففي حال لم يسدد المبلغ سيكون موقوفًا ولن يلعب لأي نادٍ آخر في الموسم الجديد".

وكان الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 يوم الخميس الماضي على ستاد القاهرة في نهائي نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر.