شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر مدافعي الزمالك من انطلاقات مراون حمدي و"رغبة إثبات الذات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مدافعي فريقه من انطلاقات مراون حمدي مهاجم سموحة فى المباراة التي ستجمعها مساء اليوم، الأحد، في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى.

وطلب فيريرا من مدافعي فريقه، الحذر وغلق المستحات أمام مروان حمدي ومهاجمي سموحة، خاصة وان اللاعب سيسعي لإثبات جدارته في العودة لصفوف الزمالك بالموسم الجديد، وهو ما سيجعله يبذل قصاري جهده في المباراة.

وكلن مسئولو الزمالك تمسكوا بعودة مروان حمدي المعار لسموحة بنهاية الموسم الجارى بعد طلب إدارة ناديه بتجديد الإعارة لمدة موسم عقب تألقه اللافت للنظر مع الموج الأزرق وإحرازه لـ12 هدفا اعتلى بها صدارة هدافي الدوري مع أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك.

وطلب مسئولو سموحة من نظرائهم بنادي الزمالك تجديد إعارة مروان حمدي مهاجم الفريق المعار للنادي السكندري لمدة موسم جديد بعد تأقلمه مع الموج الأزرق.

مسئولو الزمالك أبلغوا اللاعب بعودته لصفوف الفريق مباشرة فور انتهاء الموسم الحالي ونهاية تعاقده مع سموحه ، إلا أن اللاعب يخشى من مصيره السابق في الموسم قبل الماضى عندما فشل في التأقلم مع أبناء ميت عقب ولم يحرز إلا أهداف قليلة وهو ما جعله يرحل لسموحه لمدة سنة على سبيل الإعارة .