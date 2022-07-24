شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة ينظم دورة دولية للحكام والمدربين على هامش البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن تنظيم دورة دولية للحكام و المدربين على هامش البطولة العربية المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس القادم بالمركز الأولمبي.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة، توجيه الدعوة لجميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب، بعد تحديد موعدها الجديد حيث إنها مؤجلة من شهر فبراير الماضى.

وأعلن رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن تأجيل البطولة العربية للشباب التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى فبراير الماضى بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا التى انطلقت بالإمارات 27 فبراير، حيث إن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.