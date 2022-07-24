شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود عاشور قبل مواجهة سموحة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره سموحة في التاسعة مساء اليوم الاحد بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الليلة، وتوج الفريق الابيض بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

يدير المباراة حكم الساحة محمود عاشور، إلى جانب المساعدين أحمد صلاح وأسامة السيد، والحكم الرابع جلال أحمد، وسيكون محمد قابيل حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه مصطفى عطية.

أدار محمود عاشور مباراتين للزمالك الموسم الجاري، الأولى ضد البنك الأهلي وانتهت بالتعادل 1-1 والثانية ضد المقاولون العرب وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

في المقابل أدار مباراة واحدة لسموحة في الدوري الموسم الجاري انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة 21.

وإجمالا محمود عاشور 28 مباراة للزمالك قبل مواجهة سموحة، حقق الأبيض الفوز فى 22 وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 40 مرة والحمراء 5 مرات واحتسب 13 ضربة جزاء.

يتصدر الزمالك بطولة الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يحل سموحة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.