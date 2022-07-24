شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى والجونة حبايب فى آخر مواجهة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السادسة والنصف من مساء اليوم، يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة السادسة و العشرون من بطولة الدورى، بالمباراة التي تقام باستاد الأهلى والسلام.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 5 يوليو الجارى، أي أقل من 20 يوما ، وكان اللقاء في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة .

وقاد الأهلى في مباراة الجونة الماضية، ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد في أول ظهور له، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين .

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.