شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يتلقى تأكيد 9 دول المشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، موافقة 9 دول حتى الآن للمشاركة في منافسات البطولة العربية التى تقام بالقاهرة يومى 29 و 30 يوليو الجارى.

الدول التي أكدت مشاركتها هي تونس، الأردن، فلسطين، الكويت، الإمارات، ليبيا، السعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة، ومن المنتظر وصول موافقات من جدول أخرى خلال الساعات المقبلة.

ويشارك فى البطولة منتخبى الرجال والسيدات، لإكمال الإنجازات التى حققتها منتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة.

ويشارك منتخبنا الوطنى الكاراتيه "رجال وسيدات" فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى تركيا أكتوبر المقبل، ويستعد الكاراتيه للبطولة بخوض تدريباته التى بدأها أمس بالمركز الأولمبى وسط طموحات بتحقيق اللقب والتتويج بميداليات البطولة.

وكان الكاراتيه قد حقق 7 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر، مقسمة إلى ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، حقق الميداليات كلا من فريال أشرف ويوسف بدوى، بخلاف الفضة لأحلام يوسف، وعبد الله ممدوح، والبرونز لعمر علاء، وريم أحمد، وطه طارق.