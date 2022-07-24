شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها مفاوضات الزمالك مع ساسى للعودة ، واقتراب محمد شوقى من البقاء فى جهاز فيتوريا، بالإضافة إلى جلسة سواريز مع بدر بانون فى الأهلى.

الزمالك يفتح خط مفاوضات مع فرجاني ساسي للعودة في الموسم الجديد

فتح مسئولي نادي الزمالك خط مفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والدحيل القطري الحالي، من أجل العودة من جديد لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تعرف على تفاصيل جلسة سواريز مع بدر بانون في الأهلي

استفسر ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي من الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق عن عدة أمور خاصة له وبإصابته القديمة وما يُثار حوله من عروض تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

منتخب الشاطئية يواجه غانا 7 أغسطس فى إياب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

حدد منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، يوم 7 أغسطس المقبل، موعدا لمباراة الإياب أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا "موزمبيق 2022"، على أن تقام المباراة فى الإسكندرية.

محمد شوقى يقترب من الاستمرار فى جهاز روى فيتوريا

اقترب محمد شوقى مدرب عام منتخب مصر، من الاستمرار فى الجهاز الجديد للفراعنة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة قراره النهائى فى اجتماع هذا الأسبوع.

رئيس الزمالك: 110 آلاف جنيه لكل لاعب بالزمالك مكافآت الفوز بكأس مصر

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن اللائحة التي أعدتها اللجان السابقة غير عادلة؛ لأنها نصت على حصول اللاعبين المشاركين في نهائي كأس مصر فقط على المكافآت.

منتخب الجودو يحصد ذهبية الفرق في البطولة الأفريقية للشباب

توج المنتخب الوطني للجودو بالمركز الأول والميدالية الذهبية, خلال مشاركته في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية للشباب، المقامة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي.

وحقق المنتخب ذهبية الفرق بعد الفوز على منتخب أنجولا في المباراة النهائية بنتيجة (4-2).

المهدى سليمان يبحث عن عرض مناسب للرحيل عن بيراميدز نهاية الموسم

يبحث المهدي سليمان حارس مرمي فريق الكرة الاول بنادي بيراميدز، عن عرض مناسب للرحيل عن الفريق السماوى وخوض تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري الممتاز في الموسم الجديد، لاسيما وأن الحارس يمتلك العديد من العروض إلا أنه يبحث عن فريق يستطيع من خلاله العودة للمشاركة والتألق من جديد.