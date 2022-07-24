شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. سموحة يفوز على الزمالك بهدفين فى الدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة، في الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى، بالمباراة التي تقام باستاد القاهرة.
وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك مع سموحة قد أقيمت في 15 فبراير الماضى، بالجولة التاسعة من بطولة الدورى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز سموحة بهدفين، أحرزها صديق كابالا، وعبد الكبير الوادى.
يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدف، واستقبلت شباكه 32 هدف.