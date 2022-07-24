شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. سموحة يفوز على الزمالك بهدفين فى الدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره سموحة، في الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى، بالمباراة التي تقام باستاد القاهرة.

وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك مع سموحة قد أقيمت في 15 فبراير الماضى، بالجولة التاسعة من بطولة الدورى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز سموحة بهدفين، أحرزها صديق كابالا، وعبد الكبير الوادى.