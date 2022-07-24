شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهة الصومال فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" استعداداته لمواجهة منتخب الصومال يوم الأربعاء المقبل، في كأس العرب.

ويواجه منتخب مصر نظيره الصومالي، في الجولة الثانية والأخيرة، بمشوار الدور الأول، في منافسات كأس العرب للشباب، التي تحتضنها الأراضي السعودية، وتمتد حتى 5 أغسطس المقبل.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ليتصدر المجموعة مبكرًا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.