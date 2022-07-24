شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يبحث عن عرض مناسب للرحيل عن بيراميدز نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث المهدي سليمان حارس مرمي فريق الكرة الاول بنادي بيراميدز، عن عرض مناسب للرحيل عن الفريق السماوى وخوض تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري الممتاز في الموسم الجديد، لاسيما وأن الحارس يمتلك العديد من العروض إلا أنه يبحث عن فريق يستطيع من خلاله العودة للمشاركة والتألق من جديد.

وينتهي عقد المهدي سليمان مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه أحقية الرحيل والتوقيع لأي ناد أخر، كونه لاعب حر، ويبحث الحارس عن عرض يرضي طموحاته في المرحلة المقبلة.

وكان بيراميدز يدرس تجديد تعاقد المهدي سليمان، إلا أن عودة أحمد الشناوي للمشاركة بعد شفاءه من إصابة قطع الرباط الصليبي، أدت لتغيير فكر الإدارة.

ويحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية، في اليوم الأخير ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

في المقابل يحتل بيراميدز المركز الثاني بعدما فوزاً ثميناً على حساب الأهلي في الجولة 25 من عمر المسابقة، حيث تغلب على الفريق الأحمر بثنائية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 53 بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث بجدول المسابقة.