شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره سموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الليلة، وتوج الفريق الابيض بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 21.43 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لسموحة 5.98 مليون يورو.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 57 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 6، وسجل لاعبوه 36 هدف، واستقبلت شباكه 32 هدف.

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب استمرار غياب الثلاثي طارق حامد ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه، فيما يغيب إمام عاشور للإيقاف.