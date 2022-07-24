شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والجونة على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، مع دقات السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

وشكلت الأطقم الأمنية غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثانى في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى في مباراة الجونة بسبب الإصابة.

في المقابل ، طالب طلعت يوسف المدير الفني للجونة لاعبيه بضرورة إستغلال حالة التراجع التي يعيشها فريق الاهلى في الآونة الأخيرة لتحقيق نتيجة إيجايبة للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة.