كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك الليلة أمام الجونة وسموحة

ج : طالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لإعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.



ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الثانى في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي.

ج: حرص البرتغالى فيريرا على التحدث مع لاعبى فريقه حولة ضرورة طى صفحة مباراة نهائي كأس مصر، مؤكدًا إن صفحة بطولة الكأس أغلقت تماما ويجب التركيز في مباراة سموحة بمسابقة الدوري من أجل الحفاظ على صدارة جدول المسابقة والوصول للهدف المراد دائما وهو حصد البطولة، كما حذر الخواجة البرتغالى من التعالى أو التراخى في مواجهة الفريق السكندرى بعد التتويج بالكأس.

س: ماذا عن غيابات الأهلى والزمالك الليلة؟

تعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الجونة، طاهر محمد إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وبيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر واليو ديانج، فيما يغيب محمد محمود وبدر بانون وزياد طارق لأسباب فنية.فيما استعاد الأهلي جهود الثنائي لويس ميكيسوني ومحمود وحيد، اللذين ابتعدا عن المشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

بينما يعانى الزمالك من العديد من الغيابات يأتي أخرها رحيل المغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم بعدما انتهت عقودهم مع القلعة البيضاء.

س: ما هو التشكيل المتوقع للأهلى والزمالك اليوم؟

ج: من المتوقع أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوي،و كريم فؤاد، محمد عبدالمنعم، أيمن أشرف، على معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن، أحمد عبدالقادر، حسام حسن.

بينما التشكيل المتوقع للزمالك مكون من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود الونش – عبد الله جمعة، خط الوسط: امام عاشور محمد أشرف روقا – سيد عبد الله نيمار– يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: سيف الجزيري.





س: من يدير المباراتين تحكيميا ؟

ج: يدير مباراة الأهلى والجونة الحكم الدولى ابراهيم نور الدين، بينما يدير مباراة الزمالك وسموحة الحكم محمود عاشور.