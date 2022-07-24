منتخب 2006 يواجه "الإسماعيلية" وديًا استعدادًا لكأس العرب

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" مباراته الودية الثانية في معسكره المغلق، مساء اليوم الأحد، حيث يواجه منتخب الإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس العرب للناشئين.

وتنطلق منافسات كأس العرب للناشئين بالأراضي الجزائرية، في الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

وبدأ منتخب الناشئين معسكره المغلق يوم 13 يوليو الجاري بالإسماعيلية، ويتضمن المعسكر خوض مواجهتين وديتين، انتهت الأولى بفوزه على منتخب الإسماعيلية بثلاثية نظيفة، قبل مواجهة المنتخب ذاته في المباراة الودية الثانية.

ومن المقرر أن يدخل منتخب الناشئين معسكرًا مغلقًا جديدًا بالقاهرة، يمتد لثلاثة أيام، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية نهاية الشهر الجاري، لخوض مواجهتين وديتين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.