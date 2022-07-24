شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقريرًا شاملًا عن لاعبى منتخبات الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري تقريرًا شاملًا عن جميع لاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة، وتولى فيتوريا رسميًا قيادة المنتخب المصري، حيث قدمه الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، قبل أن يسافر إلى البرتغال، على أن يعود مطلع شهر أغسطس المقبل لبدء مهام عمله.

وينتظر المدير الفني للمنتخب المصري خلال الأيام المقبلة جميع المعلومات المتعلقة بلاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة، وفي مقدمتها منتخبي الشباب والناشئين.

ويخوض منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" الذي يقوده المدير الفني محمود جابر منافسات كأس العرب للشباب في المملكة العربية السعودية، وهزم نظيره العماني بهدف نظيف في افتتاح مشواره في البطولة، كما يتأهب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب وسط جماهيره العام المقبل، وهي البطولة ذاتها المؤهلة لكأس العالم للشباب.

كما يستعد منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" الذي يقوده المدير الفني محمد وهبة لخوض منافسات كأس العرب للناشئين التي تنطلق في شهر أغسطس المقبل بالأراضي الجزائرية، كما تأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين العام المقبل، بعد تتويجه بطلًا لدورة شمال أفريقيا على حساب منتخبات المغرب، تونس، الجزائر وليبيا على الترتيب.

ويجري الاتحاد المصري لكرة القدم مفاوضات مكثفة خلال الأيام الجارية مع عدد من المدربين الأجانب، للاستقرار على المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، الذي ينتظر مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".