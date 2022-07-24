شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مواجهة جمعت الأهلى والجونة قبل صدام الليلة بالدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة والنصف مساء اليوم الاحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والجونة باستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

19 مواجهة بين الاهلى والجونة في الدوري ( 18 مباراة بالدوري+ مباراة بكأس الرابطة) حقق المارد الاحمر 10 انتصارات مقابل فوز وحيد للجونة بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل ، سجل المارد الاحمر 27 هدف فى شباك الجونة وتلقت شباكه 11 هدف .

أخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري انتهت بالتعادل السلبى فيما انتهت أخر مباراة بين الفريقين بكأس الرابطة بالتعادل السلبى .

يعتلى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف فيما يعد حسام عاشور كابتن الأهلى هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الاهلى والجونة كانت فى الوحيدة بينهم بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.