شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز؟ سؤال عاشقي كرة القدم.

حيث يبحث الزمالك عن الاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري المصري وهو يتربع عليها برصيد 57 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الخامس بـ39 نقطة حتى الآن.

موعد مبارة الزمالك المصري وسموحة



يلتقي الزمالك على استاد القاهرة مع نظيره سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري، مساء اليوم الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.



وتبث مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 6/5

وأغلق الزمالك صفحة كأس مصر بعد تتويجه باللقب على حساب الأهلي، الخميس الماضي، حين يلاقي سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري.



ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، فيما يحل سموحة بالمركز الخامس وجمع 39 نقطة حتى الآن.

وفجر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، مفاجأة مدوية بشأن النجم المغربي أشرف بن شرقي.

وأعلن بن شرقي رحيله عن صفوف الزمالك بعد تتويج الفريق بلقب كأس مصر، بالفوز على الأهلي (2-1) يوم الخميس الماضي.



إلا أن مرتضى منصور فجر مفاجأة عكس التيار، حيث أكد في تصريحات تلفزيونية، أن النجم المغربي قد يعود إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور: "رحيل بن شرقي وأوناجم عن الزمالك ليست له علاقة بالأموال، لقد لعبا مع الزمالك حتى آخر لحظة بطريقة احترافية".

وأضاف: "حتى الآن لم يتخذا قرارا نهائيا بشأن مستقبلهما، من الممكن أن يعود بن شرقي للزمالك فهو حتى الآن لم يحسم قراره".

وأردف: كذلك فرجاني ساسي، نتواصل معه منذ عودتي لرئاسة النادي، ومن الوارد أن يعود للزمالك مجددا".

وانتهى تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بينما رحل ساسي إلى الدحيل القطري بنهاية عقده في صيف 2021.

في المقابل، أكد مرتضى منصور أن الثنائي محمد أبوجبل حارس المرمى وطارق حامد لاعب الوسط رحلا بشكل نهائي عن الزمالك.

وأوضح: "الأمور معهما انتهت قبل أسبوع من المباراة النهائية لكأس مصر وهذه الصفحة انتهت".

وتابع: "لقد تقدم طارق حامد باعتذار مكتوب، وتقبل غرامة قدرها 8.5 مليون جنيه، ويستعد حاليا للانتقال إلى اتحاد جدة".

في سياق آخر، نوه رئيس نادي الزمالك بصرف مكافأة قدرها 110 آلاف جنيه لكل لاعب بعد الفوز بكأس مصر 2021 على حساب الأهلي.