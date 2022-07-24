شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ميدالية.. حصاد منتخب الجودو فى البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الوطني للجودو، مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب، والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبي. وحصدت بعثة منتخب مصر للجودو 28 ميدالية خلال مشاركتها في منافسات الناشئين والشباب للفردي والفرق.

وجاء حصاد منتخب الناشئين كالتالي: حصد منتخب الناشئين 14 ميدالية متنوعة، بواقع 11 ذهبية وميدالية فضية وبرونزيتين.

الميداليات الذهبية ياسين صبرة – وزن 50 كجم محمد سعيد – وزن 55 كجم عمار أبو هاشم – وزن 66 كجم أحمد رسلان – وزن 81 كجم حازم حسام – وزن 90 كجم زينب أحمد – وزن 48 كجم ندى فايز – وزن 52 كجم سجدة موسى – وزن 63 كجم فريدة مجدي – وزن 70 كجم صفا سليمان – وزن +70 كجم ذهبية الفرق (أحمد رسلان - حازم حسام - فارس شحاتة - صفا سليمان - زينب صفا - سجدة غنيم) وجاءت الميدالية الفضية من خلال اللاعب مروان سالم في منافسات وزن 50 كجم، في حين توج فارس إبراهيم ببرونزية وزن 60 كجم، وحصد مصطفى زياد برونزية وزن 73 كجم.

وعلى مستوى الشباب، حصد المنتخب الوطني 14 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و4 فضيات وبرنزيتين. جاءت الميداليات الذهبية من خلال: يسري سامي – وزن 60 كجم علي محمد – وزن 81 كجم هادي حسين – وزن 100 كجم أحمد فرج – وزن +100 كجم حنين حسن – وزن 57 كجم فاطمة محمد – وزن 63 كجم فرح شرف – وزن +78 كجم ذهبية الفرق (زياد الدالي - أحمد فرج - مروان أيمن - أفنان ياقوت - صفا سليمان - تسنيم رشدي) وجاءت الميداليات الفضية من خلال: عادل حمادة – وزن 66 كجم تسنيم تامر – وزن 75 كجم فريدة مجدي – وزن 70 كجم صفا سليمان – وزن +78 كجم وحصد الميداليات البرونزية كل من: زياد الدالي – وزن 81 كجم أفنان ياقوت – وزن 70 كجم وشهدت البطولة مشاركة 15 دولة على مستوى الناشئين و21 دولة على مستوى الشباب، وهو ما ظهر من خلال قوة المنافسة على حصد الميداليات.