شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والجونة في الدوري قبل صدام الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات السادسة والنصف مساء اليوم الأحد مباراة صعبة حينما يستضيف نظيره الجونة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بالجولة الأخيرة للدوري بهدفين دون رد ثم خسارة لقب كأس مصر في المباراة النهائية لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف ، في المقابل حقق الجونة انتصاراً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 48 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف .

فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

ويدير مباراة الأهلي والجونة الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه هشام الدسوقي وعماد العقاد، والحكم الرابع يوسف فياض، بينما يقود وائل فرحان غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه محمد عزازي.