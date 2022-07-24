شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. فاطمة عمر بطلة الأثقال: هوايتى التسوق وبحب إيهاب توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجمة اليوم في بره الملعب هي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارلمبى .



فاطمة عمر

التسوق.

صينية البطاطس باللحمة.

أكرم حسنى .

إيهاب توفيق .



فاطمة عمر بطلة الاثقال

دكتورة.

لأ خالص لا أميل للعنف .



بطلة رفع الاثقال

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

سعاد حسنى .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال و الملابس الرياضية .