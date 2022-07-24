شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يودع بن شرقي وطارق حامد بعد رحيلهما عن الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيوتشر، رسالة خاصة إلى الثنائي، أشرف بن شرقي وطارق حامد، وذلك بعد رحيلهما عن نادي الزمالك عقب انتهاء عقديهما.

ونشر جنش صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام لأشرف بن شرقي، كما نشر صورة أخرى طارق حامد وعلق "بالتوفيق ياخويا".



بن شرقي



جنش



طارق حامد

وقرر الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، استئناف استعدادات الفريق للقاء المقبل أمام الزمالك، وذلك بدون راحة، بعد الفوز في مباراة الأمس على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، في مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، وأكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفيوتشر، على أن فريقه سيستعد للزمالك بدون راحة.

وتأكد غياب محمد رضا "بوبو"، لاعب فيوتشر، عن تدعيم صفوف فريقه أمام الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته أمس مع فريقه أمام البنك الأهلي.

وكان فيوتشر قد حقق فوزاً عريضاً على البنك الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري العام، وذلك برباعية مقابل هدف ليستعيد مسار الانتصارات بعد تلقي 3 هزائم متتالية بالمسابقة المحلية.