شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يتوجه لمعسكر بلغاريا 10 أغسطس استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة إلى معسكر بلغاريا يوم 10 أغسطس المقبل استعدادا لبطولة العالم بسلوفينيا المحدد لها 28 من نفس الشهر .

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب من بلغاريا إلى بولندا للدخول فى معسكر مغلق أخر بدءا من يوم 20 أغسطس .

ويتواجد حاليا المنتخب فى معسكر مغلق بالقاهرة تحت قيادة حسن الحصرى و الذى يضم 20 لاعبا يتم تصفيتهم إلى 16 لاعبا .

حقق منتخب رجال الكرة الطائرة المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 / 1 فى ختام تحديد المراكز.

بينما حقق منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة المركز السادس فى بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 /1 فى ختام تحديد المراكز أيضا.