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منتخب الطائرة يتوجه لمعسكر بلغاريا 10 أغسطس استعدادا لبطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - يغادر منتخب مصر الأول لرجال الكرة الطائرة إلى معسكر بلغاريا يوم 10 أغسطس المقبل استعدادا لبطولة العالم بسلوفينيا المحدد لها 28 من نفس الشهر . 

 

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب من بلغاريا إلى بولندا للدخول فى معسكر مغلق أخر بدءا من يوم 20 أغسطس . 

 

ويتواجد حاليا المنتخب فى معسكر مغلق بالقاهرة تحت قيادة حسن الحصرى  و الذى يضم 20 لاعبا يتم تصفيتهم إلى 16 لاعبا .

 

حقق منتخب رجال الكرة الطائرة المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 / 1  فى ختام تحديد المراكز.

 

بينما حقق منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة المركز السادس فى بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 /1 فى ختام تحديد المراكز أيضا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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