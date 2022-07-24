شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح خط مفاوضات مع فرجاني ساسي للعودة في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولي نادي الزمالك خط مفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق والدحيل القطري الحالي، من أجل العودة من جديد لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الزمالك استغلال العلاقة الطيبة بين مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور وامير مرتضي المشرف علي الكرة من أجل إقناع اللاعب بالعودة لارتداء قميص الزمالك في الموسم الجديد، وتدعيم وسط الملعب بعد رحيل طارق حامد.

في الوقت ذاته، يكثف مسئولي الزمالك البحث عن لاعب سوبر لتعويض رحيل المغربي أشرف بن شرقي حيث يرغب مسئولي القلعة البيضاء في تعويض بن شرقي بلاعب سوبر سواء من شمال أفريقيا أو أحد الدوريات الأوروبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.