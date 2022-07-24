شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق الخلفية في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد نبيل كوكا لاعب النادى الأهلى في تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى تعرض له في إحدى التدريبات.

ويخضع أحمد نبيل كوكا لفترة تأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي.

وغاب أحمد نبيل كوكا عن قائمة الأهلي لمباراتي بيراميدز والزمالك في بطولتي الدوري والكأس بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وسيواصل الغياب عن الفريق الفترة المقبلة لحين تعافيه من الإصابة.

ويأمل ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي في استعادة اللاعبين المصابين في أقرب وقت لتدعيم صفوف الفريق، في ظل الإصابات المتعددة التي تلاحق العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة.