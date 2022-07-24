شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طلعت يوسف أمام الأهلى قبل موقعة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات السادسة والنصف مساء اليوم الأحد مباراة صعبة حينما يستضيف نظيره الجونة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

طالب طلعت يوسف المدير الفني للجونة لاعبيه بضرورة استغلال حالة التراجع التي يعيشها فريق الاهلى في الآونة الأخيرة لتحقيق نتيجة إيجايبة للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة.

من أصل 25 مباراة أمام الأهلى لم يحقق طلعت يوسف سوى انتصار وحيد أمام الفريق الأحمر كان وقتها مديرًا فنيًا لفريق اتحاد الشرطة حيث فاز وقتها بهدف دون رد جاء عن طريق أحمد دويدار من ضربة جزاء فى مباراة أقيمت 26 نوفمبر 2008.

فى المجمل لعب طلعت يوسف أمام الأهلى فى 25 مباراة حقق الفوز فى مناسبة وحيدة مقابل خمسة تعادلات بواقع تعادلين مع الشرطة وتعادل مع طلائع الجيش وبتروجيت وتعادل مع زعيم الثغر.

وكانت الهزيمة صاحبة التاريخ الأكبر فى سجل المواجهات بين طلعت يوسف والأهلي، حين خسر مدرب الجونة أمام المارد الأحمر فى 19 مباراة، وكانت أكبر خسارة تلقاها طلعت يوسف من الأهلى بسداسية نظيفة عندما كان مدربا للاتحاد السكندرى بالجولة الثامنة لبطولة الدورى موسم 2005-2006.

وانتهت أخر مباراة جمعت طلعت يوسف أمام الاهلى بالتعادل السلبى في 14 سبتمبر 2020 حينما كان مديراً فنياً لزعيم الثغر.